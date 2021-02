Corona uitgebroken in universitair ziekenhuis Groningen

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Elf patiënten en negen medewerkers van een verpleegafdeling zijn positief getest. Hoe het virus het ziekenhuis binnen is gekomen, is nog niet bekend.

Volgens het UMCG moeten de eerste besmettingen rond 8 en 9 februari hebben plaatsgevonden. Onderzoek moet duidelijk maken of de besmettingen met elkaar in verband kunnen worden gebracht, en of het om een van de nieuwe varianten gaat. De resultaten daarvan komen waarschijnlijk woensdag.

Strikte isolatie-plus

De patiënten op de verpleegafdeling worden verpleegd in een situatie die “strikte isolatie-plus” wordt genoemd. Dat geldt ook voor patiënten die op de afdeling hebben gelegen en naar de intensive care of naar andere ziekenhuizen zijn overgebracht. Patiënten op andere afdelingen die in contact zijn geweest met een besmet persoon worden regelmatig getest. Medewerkers van de verpleegafdeling worden elke dag getest voordat ze aan hun werkdag beginnen.

Op een afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is de afgelopen dagen ook een uitbraak geweest. Zeker dertien patiënten zijn besmet geraakt met het coronavirus, van wie vijf zijn overleden. Twee van de vijf stierven door een combinatie van een zware hart/longoperatie en het coronavirus. Bij de drie andere patiënten verwacht het Eindhovense ziekenhuis dat het coronavirus geen rol heeft gespeeld bij het overlijden. (ANP)