Het aantal besmettingen met corona stijgt de laatste dagen sterk. Het RIVM meldt vandaag 5048 nieuwe gevallen: dat is 15 procent meer dan gisteren en 30 procent meer dan dinsdag.

Het RIVM spreekt officieel van een “derde coronagolf”. Ook omdat de stijgende trend anderhalve week gaande is: vorige week was het aantal besmettingen al 19 procent hoger dan in de week ervoor.

Het aantal gemelde sterfgevallen door covid-19 was het afgelopen etmaal 33. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in deze periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 63 overlijdens geregistreerd, dinsdag 94. (ANP)