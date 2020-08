Coronabesmettingen verpleeghuizen onder controle

Het aantal bewoners van verpleeghuizen dat is besmet met het coronavirus stijgt niet – ondanks de landelijke toename. In slechts twee huizen zijn de afgelopen week één of meer personen positief getest. Nog geen vijf bewoners kregen het virus.

Weinig besmettingen 60-plussers

Dat heeft directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM gezegd tegen de Tweede-Kamercommissie VWS. Zestig-plussers lopen relatief weinig het virus op. Bij jongeren is dat anders: de afgelopen twee weken raken ze tien keer zo vaak besmet dan 60-plussers. Van Dissel: “Nu is het aantal ziekenhuisopnames laag, maar jongeren kunnen het doorgeven. Die lage cijfers voor ic-opnames is allerminst geruststellend.”

Negen procent besmet

In het oosten van het land zijn vrijwel geen besmettingen geconstateerd. Ook in Limburg en Oost-Brabant loopt bijna niemand het virus op. De meeste besmettingen komen voor in Rotterdam, Amsterdam en Bergen op Zoom. In Rotterdam is negen procent van de mensen die zich laat testen positief.

Zorgmedewerkers

Uit het onderzoek van de RIVM blijkt dat zorgmedewerkers, onderwijzend personeel, mantelzorgers en mensen met een contactberoep de laatste weken nauwelijks meer besmet raken met het Covid-19-virus. Mensen lopen het virus bijna altijd thuis op, bij familie en op feestjes, al dan niet in cafés. Negen procent blijkt besmet na een reis in het buitenland.

Van Dissel vindt het “zeer zorgelijk” dat het bron- en contactonderzoek in Amsterdam en Rotterdam deels is losgelaten: besmette mensen moeten nu deels zelf hun contacten benaderen. “Ik wil gewoon dat dat percentage weer beter wordt, zoals tot voor kort”, aldus Van Dissel. “De brandhaarden wil je zo snel mogelijk uitblussen. Dat is essentieel. De doorlooptijd van het bron- en contactonderzoek moet korter.”