Coronahelikopter blijft aan de grond door dalende zorg

Het aantal coronapatiënten is de laatste weken zo hard gedaald dat het niet meer nodig is om mensen door de lucht naar ziekenhuizen elders te vervoeren. De enige coronahelikopter heeft op 1 juni zijn laatste patiënt verplaatst. Op vrijdag is officieel besloten dat het toestel niet meer hoeft te worden ingezet.

De helikopter, de Lifeliner 5, was op 24 maart vorig jaar in gebruik genomen. Dat was tijdens de eerste golf. Het toestel vloog toen vanaf vliegbasis Volkel en verplaatste 66 mensen. Die gingen vooral vanuit het zwaar getroffen zuiden van het land naar het noorden en naar Duitsland. De spreiding moest voorkomen dat de zuidelijke ziekenhuizen overstelpt werden. Op 20 mei vorig jaar stopte de inzet, toen de eerste golf ten einde kwam.

In actie tijdens tweede golf

In het najaar ontstond een nieuwe golf en kwam de helikopter weer in actie. Sinds 19 oktober zijn nog eens 138 mensen door de lucht verplaatst. De helikopter vloog toen vanuit Leeuwarden en de patiënten gingen het hele land door.

De laatste weken keldert het aantal nieuwe coronagevallen en het aantal opnames in ziekenhuizen. De verpleegafdelingen en intensive cares lopen leeg. Ze kunnen de zorg zelf afhandelen. Het gebeurt nog een enkele keer dat een coronapatiënt ergens anders moet worden opgenomen, maar dat vervoer kan over de weg.

32.000 kilometer

In totaal heeft de helikopter bijna 32.000 kilometer gevlogen met een patiënt aan boord, heeft het Radboudumc uitgerekend. Het academische ziekenhuis in Nijmegen leverde de mensen aan boord. Volgens het medisch centrum heeft de helikopter de meeste intensivecaretransporten door de lucht gedaan van heel Europa. De coronahelikopter heeft twintig patiënten naar Duitsland gebracht en elf patiënten van Duitsland naar Nederland. De gemiddelde vlucht was 155 kilometer en leverde ruim een uur tijdwinst op.

De coronahelikopter zelf blijft niet werkloos. Hij werd ook gebruikt om mensen in nood van de Waddeneilanden naar een ziekenhuis op het vasteland te brengen. Die taak wordt voortgezet. Het Radboudumc hoopt dat de coronacrisis snel achter de rug is en dat de helikopter niet meer hoeft te worden gebruikt om coronapatiënten te vervoeren. Maar het ziekenhuis wil wel kijken of en hoe de helikopter in de toekomst kan worden gebruikt als zich een nieuwe crisis aandient. (ANP)