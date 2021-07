Coronapatiënten in het ziekenhuis voornamelijk niet-gevaccineerd

De coronapatiënten die nog in het ziekenhuis belanden, zijn de laatste weken op een enkele uitzondering na niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. De vaccinatiestatus van patiënten wordt in Nederland niet centraal geregistreerd.

In het Erasmus MC was van de 374 patiënten die sinds 1 maart met corona werden opgenomen niemand volledig gevaccineerd, meldt een woordvoerder van het Rotterdamse ziekenhuis. Een ander groot ziekenhuis, het Amsterdam UMC telde wel een paar gevallen van mensen die al twee prikken hadden gehad.

Gevaccineerden

Het Maastricht UMC spreekt van ‘een enkeling’ die al wel twee prikken heeft gehad en toch is opgenomen. In de ziekenhuizen in Nijmegen zijn de afgelopen tijd ook een aantal volledig gevaccineerden opgenomen. “Het is een mix, maar je ziet natuurlijk vaker mensen met een probleem met het immuunsysteem”, zegt de Nijmeegse medisch microbioloog Andreas Voss.

Niet-gevaccineerd

In Tilburg is het beeld hetzelfde: de opgenomen patiënten zijn bijna allemaal niet-gevaccineerd. (ANP)