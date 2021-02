Corporatietopvrouw Govers aan de slag als bestuurder Florence

Monique Govers start per 15 mei als lid van de raad van bestuur van zorgaanbieder Florence. Govers zal samen met Ellen Maat, die sinds begin 2019 als bestuurder aan Florence verbonden is, een collegiale raad van bestuur vormen.

Govers is momenteel directeur-bestuurder van Omnia Wonen, een landelijk opererende corporatie met bezit in onder meer Amersfoort, Noord-Veluwe, Arnhem, Assen en Den Haag. Onder haar leiding ontwikkelde Omnia Wonen zich naar een volkshuisvester met meer lokale verankering en een sterker accent op de eigen woningmarktregio.

Ervaring

Govers is al vanaf 1990 actief in de volkshuisvesting, voornamelijk binnen grote en middelgrote corporaties. Daaronder Zayaz in Den Bosch, Mitros Nieuwegein en Portaal Utrecht.

Zorgvastgoed

Florence laat bij monde van bestuurder Ellen Maat weten blij te zijn met Govers’ overstap naar de ouderenzorg: “Zij is een gedreven bestuurder, die bijzonder veel oog heeft voor de wensen en behoeften van bewoners, cliënten en medewerkers. Daarnaast kan zij met haar achtergrond echt het verschil maken in de ontwikkeling van ons zorgvastgoed en nieuwe woonzorgconcepten als Wonen met een Plus. Door de vele uitdagingen in de zorg is het belangrijk om nog meer te verbinden met andere sectoren en expertises. Met de komst van Monique zetten we een belangrijke stap in die richting”.

Brug slaan

“Het motto van Florence ‘het leven leiden dat je lief is’, spreekt mij enorm aan”, zegt Govers over haar nieuwe rol. “Er is samen veel werk te doen om dit waar te maken. Er ligt een belangrijke uitdaging op vastgoedgebied bij Florence, daar kan ik zeker mijn opgedane ervaring in corporatieland voor inzetten. Wonen en zorg moeten de komende jaren meer met elkaar verbonden worden. Ik wil de brug slaan tussen deze sectoren en me hard maken voor één van de grootste uitdagingen waarvoor we in Nederland staan: de vergrijzing. Het gebrek aan passende woonruimte voor ouderen met een zorgvraag neemt hierdoor alleen maar toe. Om deze groei het hoofd te bieden, zijn woningen nodig waarin wonen en zorg gecombineerd worden”.

Met 3400 medewerkers en 1400 vrijwillers bedient Florence dagelijks twintigduizend inwoners in de regio Haaglanden. Naast thuiszorg biedt Florence geriatrische revalidatie en beheert verschillende woonzorgcentra en verpleeghuizen.