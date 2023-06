Covid-19 is geen infectieziekte meer in de hoogste categorie

Covid-19 is niet langer meer een infectieziekte met een A-status, schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. De afschaling betekent dat artsen en bijvoorbeeld laboratoria positieve testen niet meer hoeven te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). Wel gaat de monitoring van het virus door, bijvoorbeeld via onderzoek in het rioolwater. Het kabinet kan dan snel actie ondernemen, mocht dat nodig zijn.