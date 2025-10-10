CPB: Politieke partijen betalen hogere defensiekosten met bezuinigingen op zorg

Politieke partijen willen de hogere NAVO-normen komende jaren betalen door te bezuinigen op de zorg. Dat meldt de NOS op basis van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van de plannen van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SGP, CU, Volt en JA21.

Op GroenLinks-PvdA en BBB na willen al deze partijen de halvering van het eigen risico terugdraaien naar 385 euro per jaar. VVD, CDA, JA21 en Volt willen het risico zelfs nog wat meer ophogen, naar 440 euro, meldt de NOS.

Ook willen deze partijen de bijdrage in de langdurige zorg verhogen en geen nieuwe behandelingen meer opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat laatste levert op den duur 7,7 miljard euro op.

GroenLinks-PvdA is de enige partij die de zorgkosten nog verder wil laten stijgen. De partij heeft wel, in tegenstelling tot andere partijen, de hogere defensie-uitgaven slechts tot 2030 meegenomen. Daardoor zijn bij hen meer bezuinigingen nog onbekend, aldus de NOS.