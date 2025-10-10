Skipr

CPB: Politieke partijen betalen hogere defensiekosten met bezuinigingen op zorg

,

Politieke partijen willen de hogere NAVO-normen komende jaren betalen door te bezuinigen op de zorg. Dat meldt de NOS op basis van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van de plannen van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SGP, CU, Volt en JA21.

Op GroenLinks-PvdA en BBB na willen al deze partijen de halvering van het eigen risico terugdraaien naar 385 euro per jaar. VVD, CDA, JA21 en Volt willen het risico zelfs nog wat meer ophogen, naar 440 euro, meldt de NOS.

Ook willen deze partijen de bijdrage in de langdurige zorg verhogen en geen nieuwe behandelingen meer opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat laatste levert op den duur 7,7 miljard euro op.

GroenLinks-PvdA is de enige partij die de zorgkosten nog verder wil laten stijgen. De partij heeft wel, in tegenstelling tot andere partijen, de hogere defensie-uitgaven slechts tot 2030 meegenomen. Daardoor zijn bij hen meer bezuinigingen nog onbekend, aldus de NOS.

  1. Jorrit Stroosma

    Daar gaan we weer. Hoe wil je mensen enthousiast maken om in de zorg te gaan werken en blijven werken als je telkens als beleidsmakers de zorg uitkiest om flink op te gaan bezuinigen als het zo uitkomt. Continuïteit is blijkbaar een vies woord voor de bekostiging van de zorg. En gezien bezuinigingen in het verleden zal vooral de zorg voor ouderen en gehandicapten en de GGZ het grootste deel van deze bezuinigingen voor de kiezen krijgen. Want ja dat zijn vanuit een rechtsere politiek mensen met een lage economische waarde en daar moet je zo min mogelijk geld aan uitgeven, maar ze moeten wel collectief mee blijven betalen want anders wordt de zorg te duur voor de mensen met een goede economische waarde.
    Je kunt op 29 oktober laten zien of je het eens bent met deze politiek voor de komende jaren.