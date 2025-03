CPB: tevredenheid en loon in zorg wijkt weinig af

Vier op de vijf zorgmedewerkers is (zeer) tevreden over hun werk. De gemiddelde loongroei in de zorg is de afgelopen jaren net wat hoger geweest dan in de rest van de economie. Wel ervaren ze een hogere werkdruk en relatief weinig zelfstandigheid.

Dat zijn enkele conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van werken in de zorg. De tevredenheid over het salaris is de afgelopen jaren echter wat afgenomen en verschilt sterk tussen functies binnen de zorg.

Werkenden in de zorg vinden hun baan inhoudelijk leuk (90 procent) en zinvol (88 procent) blijkt uit het CPB-onderzoek. De ervaren werkdruk ligt echter hoog; hoger dan in de meeste andere sectoren. Het is emotioneel zwaar werk en vergeleken met andere sectoren komen er relatief vaak ongewenste omgangsvormen met patiënten voor. Ook ervaart men relatief weinig zelfstandigheid in het werk.