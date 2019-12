Curamare benoemt nieuwe bestuurder

Mariska Shekary volgt Paul van der Velden op als bestuurder van CuraMare, waar onder meer het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onder valt. Van der Velden is als medisch lid raad van bestuur op 1 december vanwege pensionering.Shekary zal in het tweede kwartaal van 2020 starten bij CuraMare.

Shekary is momenteel gynaecoloog in het Amphia Ziekenhuis en directeur zorg van de integrale geboortezorgorganisatie Annature. Ze combineert al ruim tien jaar praktische werkzaamheden in de patiëntenzorg met management-, organisatie en bestuurlijke taken. Haar speciale interesse gaat uit naar ontwikkeling van netwerkorganisaties met een juiste balans tussen diversiteit en integratie. In haar nieuwe rol wol Shekary samen met medisch specialisten, huisartsen en andere zorgverleners verder vorm geven aan de noodzakelijke transitie van zorg voor de bewoners van het verzorgingsgebied.

De werkzaamheden van Van der Velden zullen in de periode december 2019 – tweede kwartaal 2020 waargenomen worden door Koos Moerland en Ellen Hoogervorst. Zij worden daarin bijgestaan door het VMS bestuur.

Waardering

Van der Velden krijgt respect en waardering voor de lange periode waarin hij actief is geweest als bestuurder van CuraMare en van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. Mede onder zijn impulsen heeft het ziekenhuis een sterke positie gegeven door groei, stevige verbindingen met het Maasstad Ziekenhuis en andere ziekenhuizen, en een goede verankering met huisartsen in de regio. De noodzakelijke acute functie voor de regio is versterkt en geborgd. Van der Velden blijft nog een aantal jaar actief als bestuurder van Spijkenisse Medisch Centrum.