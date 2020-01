Curator MC Slotervaart met de dood bedreigd

Curator Marlous de Groot van het Slotervaartziekenhuis is tijdens de afwikkeling van het faillissement van MC Slotervaart in Amsterdam met de dood bedreigd. Dat meldt RTL Z.

De bedreigingen dateren van 20 december en komen van een 38-jarige Amsterdammer, die volgens RTL Z niets met het ziekenhuis of het bankroet te maken had. In een telefoontje aan het kantoor van De Groot dreigde de man haar “een kogel door haar kop” te schieten. De Groot voelde zich dermate bedreigde dat ze enige tijd 24-uursbeveiliging inschakelde.

Nare kwestie

Een woordvoerder van de curatoren bevestigt de doodsbedreiging tegenover RTL Z, maar wil niet in detail reageren. “Het is een heel gevoelige en nare kwestie die we zeer serieus namen. […] Maar er is nu een vonnis en de zaak ligt inmiddels achter ons. De curator wil er zelf ook niets meer over zeggen.”

Veroordeling

De bedreiger is inmiddels door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur, waar de officier van justitie een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand eiste, wegens ‘bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht, dan wel bedreiging met zware mishandeling’.