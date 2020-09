Curio en Anna voor Zorg starten pilot thuiszorgopleiding

Interessant voor u

Diny de Bresser: ‘VWS moet wijkverpleging meer ruimte geven’

Meer ruimte voor wijkverpleging, dat is hoe de overheid de ouderenzorg volgens Diny de Bresser naar een hoger plan kan tillen. Dat zegt de bestuurder van ouderenzorginstelling Pieter van Foreest in podcast Voorzorg. Er is een betere bekostiging nodig zodat organisaties de exploitatie op een gezonde manier kunnen volhouden, vindt ze.