CWZ sluit aan op TWIIN om beelden uit te wisselen

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is aangesloten op het landelijke beelduitwisselingssysteem TWIIN. Het is daarmee het eerste ziekenhuis dat het radiologiesysteem PACS van Agfa heeft weten te koppelen zonder verdere selecties in de TWIIN software te hoeven uitvoeren.

Dankzij de aansluiting kan het ziekenhuis via een beveiligd digitaal netwerk radiologische beelden, zoals röntgenfoto’s en MRI-beelden, uitwisselen met andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Het landelijke netwerk TWIIN heeft als doel digitale uitwisseling van beelden sneller, eenvoudiger en veiliger te maken. Het moet een einde maken aan het overdragen via dvd’s. Inmiddels zijn vijftig ziekenhuizen aangesloten, het streven is om uiterlijk eind dit jaar 100 procent dekking te hebben.

PACS gekoppeld

CWZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat het radiologiesysteem PACS van Agfa heeft weten te koppelen aan TWIIN zonder verdere selecties in de TWIIN software te hoeven uitvoeren. Het adresboek met de ontvangers van de radiologische beelden is nu direct zichtbaar vanuit het radiologiesysteem.

“Samen met veel kennis, expertise en inzet van ons en beide leveranciers hebben we in PACS een knop kunnen toevoegen”, aldus projectleider Lauri Buijs. “Waardoor radiologische beelden en verslagen direct worden doorgestuurd binnen het landelijke netwerk. Dat is een enorm mooie stap voor CWZ in de ondersteuning van onze patiëntenzorg.”

XDS en Covid-portaal

Naast TWIIN blijft CWZ gebruik maken van XDS om met het Radboudumc beelden uit te wisselen. “Deze past beter bij onze gezamenlijke wensen en behoeften en helpt ons om makkelijker afspraken met elkaar te maken”, laat het ziekenhuis daarover weten. CWZ blijft ook het Covid-portaal gebruiken en ziet TWIIN als een waardevolle aanvulling daarop.