Cyberaanval treft deel UMCG

Homepage UMCG.nl is onbereikbaar, Werkenbijhetumcg, research websites, de onderwijswebsite en nieuwswebsites, aldus RTV Noord. Wat ook niet kan is een herhaalrecept aanvragen bij de Academische Huisartsen Praktijk of je aanmelden als patiënt. Ook is aanmelding voor cursussen en opleidingen onmogelijk.