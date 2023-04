Cynthia Piqué nieuwe bestuurder CJG Rijnmond

Zij zal de functie van Hans Butselaar overnemen, die na negen jaar afscheid zal nemen.

Ervaring en doelstelling

Piqué heeft ervaring in eindverantwoordelijke rollen in maatschappelijke organisaties in de zorgsector. Strategische vernieuwing en innovatie in een organisatie initiëren is een van haar sterke kenmerken. Net als acteren in een politiek dynamisch krachtenveld.

Volgens Piqué ligt het succes van preventie bij de professionals en goed opdrachtgeverschap: “Het komen tot gezonde ontwikkeling en vooruitgang voor onze kinderen en jongeren via de jeugdgezondheidszorg vraagt executiekracht en inlevingsvermogen en verdient tomeloos enthousiasme”, aldus CJG Rijnmond.