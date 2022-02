CZ: digitale triage verlaagt werkdruk Zeeuwse huisartsen

De proef werd uitgevoerd in juni vorig jaar en duurde vijf maanden. Daarna zagen volgens CZ zowel de patiënten als de huisarts en praktijkmedewerkers de voordelen van de digitale dienst. “De toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in de regio is gediend met innovatieve oplossingen die de huisartsenpraktijk ondersteunen”, concludeert de zorgverzekeraar.

De inzet van de digitale diensten is gebruiksvriendelijk, maakt het werk efficiënter, afwisselender en verlaagt zodoende de werkdruk. Een opvallende conclusie, want uit de e-health-monitor kwam onlangs nog naar voren dat met name huisartsen een hogere werkdruk ervaren door digitale ondersteuning.

Vijftien consulten per uur

“Ik vind het echt een fijne aanvulling op de diensten in onze praktijk”, zegt huisarts Yuri Samandar, die aan de pilot deelnam. “Het afhandelen van de e-consulten gaat sneller en makkelijker. De assistente stelt me de vraag, ik geef het antwoord en de assistent typt het in. Gemiddeld kunnen we op die manier vijftien consulten per uur afhandelen. Dat gaat dan met name om niet-complexe vragen.” De verwachting is dat dit aantal in de toekomst nog kan toenemen tot zeker twintig consulten per uur. De druk op de huisarts neemt af, maar ook voor patiënten is dit fijn. Zij hoeven daardoor minder lang te wachten op een antwoord. Driekwart van de vragen werd zelfs binnen een uur opgepakt.

Huisartsentekort

Zeeland is niet toevallig uitgekozen als provincie voor de proef. In de komende jaren gaat de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Het aantal beschikbare huisartsen in Nederland is onvoldoende om dit gat op te vullen. “De huisarts is de ziel van de praktijk. Dat is belangrijk en moeten we behouden. Innovatieve oplossingen zijn daarvoor cruciaal”, zegt Edwin Leutscher van CZ. “Het helpt om de huisartsenzorg goed toegankelijk te houden voor iedereen en geeft de huisarts meer tijd voor de patiënten die hij wil zien. De praktijk in Axel laat zien dat het kan en dat je echt kan spreken van een win-winsituatie.”