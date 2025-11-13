Skipr

Thema: Ghz
CZ en Eindhoven starten actieonderzoek menswaardige zorg

,

Zorgverzekeraar en gemeente willen mensen met een levenslange en levensbrede hulpvraag met meer vertrouwen tegemoet treden en met minder papierwerk opzadelen.

Vandaag zijn CZ en de gemeente Eindhoven een actieonderzoek gestart voor mensen met een levenslange en levensbrede hulpvraag. Zij willen voor hen een menswaardige toegang regelen tot ondersteuning en zorg met de centrale vraag: wat is nodig om het leven te leiden zoals je dat wilt? Ofwel: passende ondersteuning en zorg die eenvoudig beschikbaar is.

Jaarlijkse herindicaties

Rina Arendse maakt zich hier al jaren hard voor. Ze leidt al 45 jaar een liggend bestaan en is dagelijks afhankelijk van meerdere zorgverleners. Toch moet zij elk jaar opnieuw bewijzen dat ze hulp nodig heeft, steeds weer formulieren invullen en keuringen ondergaan. Arendse: “Er is een extreme focus op details en een dwingende focus op controle. Ik ben een zorgproduct dat voortdurend wordt beoordeeld op bruikbaarheid en houdbaarheid. Ontdaan van enige vorm van menselijkheid. Dit was de reden om in 2020 de Missie Mens met Naam te starten, ik heb gevraagd om dit in praktijk te gaan brengen.”

Ondersteuning door zorgverzekeraar en gemeente

Het huidige systeem zorgt voor stress, onzekerheid en energieverlies. Instanties werken langs elkaar heen, waardoor het aanbod versnipperd is en mensen niet krijgen wat ze nodig hebben. Rina heeft een groep meedenkers om zich heen verzameld, die haar missie Mens Met Naam ondersteunen. Samen met CZ en de gemeente Eindhoven gaan zij nu onderzoeken hoe het anders kan. “We willen oplossingen bieden die aansluiten bij het leven van iemand” zegt Joep de Groot, voorzitter van CZ. “Samen met Eindhoven willen we ervoor zorgen dat mensen ondersteund worden in wat voor hen belangrijk is, in plaats van zich bezig te houden met de vraag waarom iets niet kan.”

Totale hulpvraag

In het actieonderzoek delen tien deelnemers hun ervaringen en krijgen zij één vaste contactpersoon. Die kijkt samen met hen naar hun totale hulpvraag. De contactpersoon legt de puzzel met alle betrokken partijen en zoekt naar oplossingen die passen bij het leven van de deelnemer, ook als die niet in het systeem passen. “Als gemeente willen we dat inwoners niet verdwalen in regels of formulieren,” zegt Samir Toub, wethouder in Eindhoven. “Mensen moeten zich gehoord en geholpen voelen. Door ondersteuning en zorg eenvoudiger te maken, geven we mensen rust en zekerheid zodat zij hun energie kunnen richten op wat hun leven betekenis geeft.”

Meer over:GehandicaptenzorgWmoZorgverzekeraar

