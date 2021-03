CZ en Tilburg University openen Kennisinstituut Zorgstelsel

School of Economics and Management van de Tiburg University en zorgverzekeraar CZ gaan samenwerken in de academische werkplaats Kennisinstituut Zorgstelsel. Ze willen kennis over zorgstelsels vergroten, in het bijzonder het Nederlandse zorgstelsel.

“De academische werkplaats beoogt de werking van het zorgstelsel in Nederland te verbeteren, zodat het zorgstelsel (nog) beter de publieke doelen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg dien”, is te lezen op website van Tilburg University.

Ideologie versus effectiviteit

Joël Gijzen bestuurder bij CZ zegt: “Debatten over keuzes in de zorg en ons zorgstelsel worden vaak gedomineerd door theoretische concepten of ideologische beelden. Een groot risico is dat de effectiviteit daarbij uit het oog wordt verloren. Met de academische samenwerking willen we toewerken naar objectieve en wetenschappelijke inzichten. Bewezen inzichten kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor politieke besluitvorming. Op die manier kunnen we ook voor de toekomst onze positie als een van de beste zorgstelsels ter wereld behouden.”

Declaratiedata

Het nieuwe kennisinstituut heeft een promovendus aangesteld, in dienst van CZ en onder begeleiding van een hoogleraar van Tilburg University. Komende jaren zal er ook jaarlijks een masterstudent Economics een traineeship volgen aan het kennisinstituut. Ook andere onderzoekers en promovendi zullen werken aan het kennisinstituut. Zij kunnen gebruik maken van de praktijkkennis en expertise van CZ en van de geanonimiseerde declaratiedata van de verzekeraar.

Principe onderzoek

Het kennisinstituut gaat geen beleidsevaluaties doen, maar kijken naar de principes en kaders van het stelsel. “Door de ervaring en knowhow van CZ te combineren met de expertise van Tilburg University op het gebied van gezondheid en markteconomie ontstaat een uniek startpunt om de Nederlandse en andere zorgstelsels te evalueren en te verbeteren”, aldus professor Jan Boone, een van de leden uit de stuurgroep.