CZ en VGZ bieden extra kraamzorgondersteuning in Zuid-Limburg

Zorgverzekeraars CZ en VGZ gaan extra kraamzorgondersteuning financieren voor 250 kwetsbare gezinnen in Zuid-Limburg. Het is een pilot, onderdeel van het programma Trendbreuk om de Limburgse gezondheidsachterstanden weg te werken. De gezinnen krijgen vrijstelling van eigen bijdrage en een langere ondersteuning, met als doel jonge kinderen een grotere kans op gezond leven te geven.

Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 20 juli. De proeftuin heet Geboortezorg Flex en is ingesteld omdat in Limburg steeds meer kwetsbare gezinnen kiezen voor minimale of zelfs helemaal geen kraamzorg. Dit komt door de wettelijke eigen bijdrage, maar ook doordat het aantal uren zorg vanuit de Zw vaak onvoldoende ondersteuning biedt. De sociaal economische verschillen hebben gevolg op de gezondheid. In Zuid-Limburg ligt het aantal kinderen dat te vroeg geboren wordt relatief hoog, net als het aantal kinderen met een aangeboren afwijking.

Zorgkosten

De proeftuin moet daarin verandering brengen. Van oktober dit jaar tot eind volgend jaar worden honderdvijftig gezinnen in een kwetsbare positie vrijgesteld van de wettelijke eigen bijdrage. Die is normaal 4,60 euro per uur. Zo zijn de gezinnen verzekerd van voldoende gratis kraamzorg tijdens de eerste acht tot tien dagen na de bevalling. Daarnaast komen honderd gezinnen die nog een extra steuntje in de rug nodig hebben in aanmerking voor langere kraamzorg. De zorgkosten die gemoeid zijn met deze aanpak worden onder meer gedragen door de zeven gemeenten in Parkstad Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraars CZ en VGZ. Naast de gemeenten en de zorgverzekeraars zijn ook GGD Zuid-Limburg en Geboortezorg Limburg als grootste kraamzorgorganisatie in de regio betrokken bij de proeftuin Geboortezorg Flex.