CZ gaat omstreden vitamine B12-klinieken onderzoeken

In Nederland kun je terecht bij het B12 Institute in Rotterdam of bij de B12 Kliniek in Amsterdam en Barendrecht, voor een behandeling tegen vitamine B12-tekort. Maar hun werkwijze is omstreden, ontdekte Pointer. “Die kent geen wetenschappelijke grondslag, we weten niet of hun behandelmethodes werken of niet” zegt Henk Blom, laboratoriumspecialist Klinische Genetica bij het Erasmus MC. De B12 kliniek stelt diagnoses op basis van klachten in plaats van op bloedonderzoek, terwijl dat laatste de wetenschappelijke standaard is. (ANP)