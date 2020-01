CZ verschuift ggz-budget naar zwaardere zorg

“Wij gaan de inkoop aanpassen om een groter deel van het ggz-budget te richten op zorg voor mensen met complexe problemen die het het hardst nodig hebben”, aldus bestuursvoorzitter Joep de Groot op Twitter.

Discussie

In een toelichting laat Marieke Verlee, manager zorginkoop GGZ bij CZ, weten dat de zorgverzekeraar al langere tijd bezig is met de herijking van het ggz-inkoopbeleid voor 2021. “Op uiterlijk 1 april van dit jaar moeten we dit inkoopbeleid publiceren. Dus we waren voornemens om dan met onze nieuwe plannen voor de ggz naar buiten te treden. Door de publieke discussie doen we dat nu al. Zie het als een vooraankondiging.”

Verlee kan nog niet aangeven welk deel van het budget verschuift van de inkoop van lichtere naar zwaardere zorg. Jaarlijks besteedt CZ circa 800 miljoen euro aan ggz.

Actie

Over de behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen is recentelijk veel te doen geweest. De problemen hebben een gezicht gekregen door het optreden van journaliste Charlotte Bouwman, die naar eigen zeggen al meer dan twee jaar op een wachtlijst staat, terwijl ze kampt met persistente suïcidale klachten. Om haar situatie en die van vele lotgenoten onder de aandacht te brengen is ze een sit-in-actie begonnen op het ministerie van VWS.

Oproep

Bouwman en enkele lotgenoten hebben inmiddels twee keer met staatssecretaris Paul Blokhuis gesproken. Belangrijke gesprekken, aldus Blokhuis, “omdat hieruit blijkt waar het schuurt in de praktijk”. “Een groot probleem blijft dat er voor complexe aandoeningen niet genoeg plek is in de ggz”, aldus Blokhuis op Twitter. “Daarom roep ik verzekeraars en aanbieders op om binnen vier weken met een plan te komen voor voldoende aanbod.” CZ lijkt als eerste zorgverzekeraar nu aan deze oproep tegemoet te komen.

Ingrijpen

Naast zijn oproep aan de zorgverzekeraars maakt Blokhuis zich ook sterk voor een actievere rol van het ministerie van VWS. Het ministerie moet er wat hem betreft voor gaan zorgen dat er een “bodem is voor een bepaald type zorg”. Tijdens het algemeen overleg over de ggz op 29 januari benadrukt hij dit. Blokhuis vraagt daarin zorgaanbieders en verzekeraars met een gezamenlijk plan te komen, waarin staat hoe zij hoog specialistische ggz vorm gaan geven en wat die bodem dan zou moeten zijn. Als het veld binnen 4 weken niet in beweging komt, zal hij een dergelijk plan gaan afdwingen.

Protocol afstoten en sluiten

Tijdens dit AO stelt hij ook dat er meer regie moet komen op het sluiten en afstoten van zorgaanbod. Hij wil dat er hiervoor een protocol komt voor zorgverzekeraars en aanbieders. Daarin is volgens hem allereerst nodig een goed beeld te krijgen van vraag en aanbod van (vaak) complexe zorg. Ook overleg met gemeenten en huisartsen moet onderdeel worden van dit protocol. Verder wil Blokhuis een pas op de plaats maken in de afbouw van bedden en ook de gevolgen hiervan beter in kaart krijgen.

VWS komt voor de zomer met een contourennota waarin prikkels, sturing en toezicht op ggz in kaart worden gebracht. In het najaar volgt de visie Zorglandschap ggz, met aandacht voor de structuur en ordening van de ggz, juiste zorg op de juiste plek en ontregelen van de geestelijke gezondheidszorg.

