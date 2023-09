D66: NZa moet sneller en harder ingrijpen

D66 wil dat de NZa sneller en harder optreedt als de kwaliteit van de zorg onvoldoende is. De rol van de zorgautoriteit moet worden versterkt, staat in het verkiezingsprogramma van D66, de partij van demissionair minister van VWS Kuipers.

In het verkiezingsprogramma staan enkele voorbeelden waarbij de NZa meer kan doen. Zo wijzen de liberaal-democraten erop dat zorgverzekeraars moeten worden aangesproken op het niet-nakomen van hun zorgplicht. Daarbij worden de wachtlijsten in de complexe ggz genoemd: “Het zorgaanbod is de afgelopen jaren niet op orde.”

Ook wil D66 dat de NZa in de komende regeerperiode strenger gaat toezien op het zorgaanbod in krimpregio’s: “Ook daar moet voldoende kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod zijn”. Een van de concrete punten die de partij noemt zijn SEH’s: “Kwaliteitseisen, zoals de aanwezigheid van een arts met ten minste een jaar klinische werkervaring, moeten nageleefd worden en de relevante toezichthouders dienen hier ook op te handhaven. Als een ziekenhuis(afdeling) de minimale kwaliteitseisen niet kan borgen, kan dit betekenen dat een ziekenhuis of afdeling moet sluiten.”

“De NZa gaat ook kritischer kijken als kleine zorgaanbieders afhankelijk zijn van één dominante verzekeraar of als een zorgaanbieder in een regio zo dominant is dat verzekeraars niet om deze aanbieder heen kunnen”, aldus de zorgparagraaf. Verder moet de zorgautoriteit een verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn “stimuleren door behandelingen die beter in de huisartsenpraktijk kunnen worden verricht, alleen nog te vergoeden voor het eerstelijnstarief.”

Strengere aanpak

D66 wil op meer onderdelen een strengere aanpak. Zo moeten succesvolle innovaties, bijvoorbeeld domotica in de langdurige zorg, “meer verplichtend worden ingevoerd” bij de zorginkoop door zorgverzekeraars en gemeenten. Als patiënten niet komen opdagen voor een behandeling of consult moeten ze een “no-show-boete” gaan betalen.

Richtlijnen en kwaliteitskaders moeten “explicieter, vollediger, moderner”. Daarbij helpt een wettelijke borging door een ‘kaderwet richtlijnen’. Duidelijker moet de toegevoegde waarde van behandelingen worden gemaakt, zoals bij welk percentage van de patiënten een bepaalde behandeling zin heeft. Als het aan D66 ligt komt er nationale coördinatie voor preventieprogramma’s om innovaties “zo snel mogelijk landelijk in te voeren”.

Verder worden gemeenten verplicht te werken aan de gezondheid van hun inwoners. Parallel daaraan zet D66 zich in om gezondheidsdoelen in de Wet publieke gezondheid op te nemen met “afgebakende en impactvolle doelen.”

Modulair opleiden

D66 pleit voor het modulair opleiden van verpleegkundigen in de acute zorg en zorgopleidingen moeten meer anticiperen op een verschuiving van de tweede- naar de eerste lijn. De partij wil belemmeringen verminderen voor het aannemen van mensen met een buitenlands zorgdiploma.

Andere ideeën uit het verkiezingsprogramma: geleidelijke afbouw van de jeugdzorg tot 21 jaar, terugdringing van het aantal zzp’ers in de psychiatrie, een financiële beloning voor gemeenten die een “goede preventieve ouderenzorg” hebben – met meer acute thuiszorg beschikbaar en minder Wlz-indicaties. Thuiszorg moet van de Wlz naar de Zvw, zodat de stap naar intensievere zorg vanuit de wijkverpleging makkelijker wordt. Zorgverzekeraars krijgen daarmee de verantwoordelijkheid om de extramurale zorg goed te regelen.