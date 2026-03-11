Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

D66 worstelt met bezuinigingen op zorg voor gehandicapten en chronisch zieken

,

D66 deelt de zorgen van veel oppositiepartijen over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor met name gehandicapten en chronisch zieken.

De partij werd daar hard op aangevallen in een Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

“Ik verdedig natuurlijk het regeerakkoord zoals het er ligt”, zei Tweede Kamerlid Stephan Neijenhuis. Maar: “Er moet nog een hoop gebeuren in de invulling om te zorgen dat iedereen het mee kan maken”. Hij wil naar eigen zeggen voorkomen dat kwetsbare mensen “door het ijs zakken”.

In gesprek met andere partijen

Hoe hij zelf denkt te voorkomen dat mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn er hard op achteruitgaan, maakte Neijenhuis tot frustratie van de oppositie niet duidelijk. Hij zei alleen dat hij daarover “zonder taboes” met het kabinet en andere partijen in gesprek wil.

“Een bizarre vertoning”, schamperde SP-leider Jimmy Dijk. Hij ziet in het coalitieakkoord een bewuste keuze, ook van D66, om “fors te korten” op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). (ANP)

Reageer op dit artikel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:40 Cliëntenraad spant rechtszaak aan om sluiten kindzorgvilla's
16:56 Huisartsen zien hooikoorts eerder opsteken
15:59 NZa ziet te weinig vooruitgang in samenwerking msb’s en ziekenhuizen
14:59 Noordelijke ziekenhuizen zoeken samenwerking voor toekomstige hartzorg
14:09 Forse winstgroei verzekeraar Achmea

Reader Interactions

Reacties