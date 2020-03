Daan Dohmens Luscii gaat internationaal

Luscii biedt hulpmiddelen voor zorg op afstand. Met een app kunnen patiënten zelf metingen op afstand uitvoeren, informatie ontvangen of een consult op afstand voeren. Diverse Nederlandse ziekenhuizen maken hier al gebruik van.

Internationale ambities

Dohmen maakte op de conferentie bekend nog meer internationale ambities te hebben. Hij sloot daartoe een samenwerkingsverband met Omron, een Japanse distributeur van medische apparatuur.

FocusCura

Eerder richtte Dohmen FocusCura op. Die onderneming ontwikkelt innovaties waarmee met name ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. FocusCura is al langer actief over de grens, het was de eerste Nederlandse Apple Mobility Partner.