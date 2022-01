Daisy Janssen benoemd tot hoogleraar ouderengeneeskunde Maastricht

Daisy Janssen, specialist Ouderengeneeskunde in Ciro, is per 1 januari 2022 benoemd als hoogleraar Ouderengeneeskunde aan Maastricht University (UM). De leerstoel is ingebed in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg.

Met deze benoeming is Daisy niet alleen de eerste vrouwelijke hoogleraar in Ciro, maar ook de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland vanuit het specialisme Ouderengeneeskunde.

Palliatieve zorg

Janssen: “Palliatieve zorg is echt mijn missie. Daar valt nog zoveel winst te behalen, zeker voor kwetsbare ouderen. Zij hebben vaak veel verlieservaringen. Wij zorgverleners moeten kijken hoe we kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zo lang mogelijk regie en autonomie kunnen behouden.”

Specialist ouderengeneeskunde

Vijftien jaar geleden promoveerde Janssen cum laude als specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Ciro in Horn, een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met complex chronische longaandoeningen, hartfalen en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Naast de patiëntzorg houdt ze zich bezig met tal van onderzoeken. De afgelopen drie jaar werkte Daisy daarnaast als universitair (hoofd)docent bij de UM.

Academische werkplaats

Daarbij fungeert ze tevens als wetenschappelijke linking pin voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) bij Proteion. De AWO-L is een structurele samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, drie onderwijsorganisaties en neven ouderenzorgorganisaties. De missie van de AWO-L is met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg.

Taken

Janssen blijft patiëntenzorg doen bij Ciro. Ook zal ze onderwijs geven aan geneeskundestudenten van de Maastricht University en specialisten ouderenzorg in opleiding. “Qua onderzoek ben ik de laatste tijd bezig geweest met het herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij mensen met chronisch hartfalen. Nu gaan we dit uitbreiden naar chronische longziekten. Ook ben ik betrokken bij onderzoek naar palliatieve zorg bij dementie.”

Toepassing

Tenslotte gaat Janssen zich bezighouden met valorisatie, het benutten van die wetenschappelijke kennis in de praktijk. “Ik ben betrokken bij verschillende richtlijnencommissies. Dit jaar hopen we de ERS-richtlijn over palliatieve zorg bij COPD en longfibrose af te ronden. En in Nederland ben ik bezig met een richtlijn over proactieve medische besluitvorming in de langdurige zorg.”