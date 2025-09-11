Skipr

Darmbacterie VRE in ziekenhuis Doetinchem

,

Enkele patiënten van het Slingeland Ziekenhuis in het Gelderse Doetinchem hebben de VRE-bacterie opgelopen.

Deze darmbacterie is resistent voor sommige antibiotica en daardoor lastig te behandelen. Voor gezonde mensen is de bacterie ongevaarlijk, maar bij ernstig zieke mensen kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken.

Isolatie

De patiënten bij wie de bacterie is vastgesteld, worden in isolatie verpleegd. Dat geldt ook voor patiënten die bij hen op de afdeling of op de kamer hebben gelegen. Voor zowel medewerkers als bezoekers gelden aangescherpte hygiëneregels. Het ziekenhuis heeft ook andere maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Afspraken en operaties kunnen daardoor gewoon doorgaan.

Bron- en contactonderzoek

Bij mensen die tussen 21 juli en 9 september op verpleegafdeling N2 van het ziekenhuis hebben gelegen, wordt bron- en contactonderzoek gedaan. Dat moet duidelijk maken hoe ze besmet zijn geraakt en aan wie ze de bacterie misschien hebben doorgegeven. (ANP)

Meer over:Ziekenhuizen

