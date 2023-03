Data-analist Logex in zee met Amerikaanse investeerder

Data-analist Logex heeft een investering ontvangen van het Amerikaanse private-equityfonds Thoma Bravo. Precieze bedragen zijn niet bekendgemaakt. Logex laat weten dat Thoma Bravo een “krappe meerderheid” van de aandelen in handen krijgt. De overname moet de groei van Logex in Europa mogelijk maken. De bestaande aandeelhouders, oprichters en Summu Equity, blijven bij het bedrijf.

Adviezen op basis van data

Logex, dat 90 procent van de Nederlandse ziekenhuizen als klant telt, verzamelt data over medische handelingen en analyseert die. Op basis van deze gegevens worden adviezen verstrekt aan ziekenhuizen en medisch specialisten. Logex ondersteunt voor 100 miljard euro aan financieringsbesluiten en maken 700 zorgaanbieders in tien landen gebruik van de diensten van LOGEX.

Het Amerikaanse Thoma Bravo is een actieve investeerder in Europa en heeft er in de afgelopen 12 jaar 11 miljard dollar aan aandelenkapitaal in elf transacties ingebracht.