Thema: Tech
Datalek bij huisartsenpost in Zwolle

Persoonlijke gegevens van ruim tweeduizend patiënten van huisartsen in de regio Zwolle zijn mogelijk buitgemaakt door een hacker.

Dat meldt dagblad de Stentor. Het gaat om gegevens zoals naam, adres, burgerservicenummer en de betreffende huisartsenpraktijk. Volgens Medrie worden deze gegevens gebruikt voor de afhandeling van betalingen van zorgverzekeraars aan huisartsen. Er zijn vooralsnog geen signalen dat de informatie daadwerkelijk is misbruikt.

Het lek is veroorzaakt doordat de mailbox van een kantoormedewerker van Medrie was gehackt. Na onderzoek door IT-specialisten bleek dat er één document in de mailbox stond met persoonsgegevens van in totaal 2283 patiënten. Medrie zegt direct maatregelen te hebben genomen en de indringer uit het systeem te hebben verwijderd. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer over:Technologie

