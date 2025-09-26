De Bevlogen Huisartsen daagt de NZa opnieuw voor de rechter

Dinsdag 30 september behandelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deze zaak over de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit voor de jaren 2023, 2024 en 2025 heeft vastgesteld voor de huisartsenzorg.

Fouten in onderzoek

De NZa stelt de tarieven van huisartsen vast op basis van onderzoek. De Bevlogen Huisartsen is van mening dat het onderzoek van de NZa niet deugt. Zo rekent de NZa met een 36-urige werkweek, terwijl er veel langer wordt gewerkt, waardoor en op landelijke schaal 2300 fte aan onbetaalde zorg wordt geleverd. Naast deze zijn er verschillende andere fouten gevonden die via de te lage tariefstellingen leiden tot een te krappe vergoeding voor de praktijkkosten.

De Bevlogen Huisartsen heeft aan alternatieve onderzoeksmethode ontwikkeld, dienauwkeurig, eenvoudig, eenduidig en transparant is. Volgens dit DBH model zijn de kosten van een huisartsenpraktijk 20-30 procent hoger dan becijferd door de NZa.

Huisartsen tekort gedaan

De Bevlogen Huisartsen wil dat huisartsen de ruimte krijgen om goede zorg te leveren en het vertrouwen krijgen om het beste te doen voor de patiënt, nu en in de toekomst. Dat kan alleen als er voldoende financiële middelen zijn om een huisartsenpraktijk in de lucht te houden. De Bevlogen Huisartsen vindt dat huisartsen tekort wordt gedaan en hoopt de rechter hiervan te overtuigen.