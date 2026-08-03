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Thema: Eerstelijnszorg
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De huisarts gaat veel minder op huisbezoek dan 15 jaar geleden

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Huisartsen gaan nog maar half zo vaak bij patiënten thuis op bezoek als vijftien jaar geleden, blijkt uit berekeningen van NU.nl. Zo’n visite kost vaak tijd die er nauwelijks is, terwijl Nederlanders juist ouder worden en daardoor gemiddeld zieker zijn.

“Visites zijn een van de voorrechten van het vak”, vindt huisarts en praktijkhouder David Schaap. “Bij iemand thuis zie je veel meer dan op de praktijk: je begrijpt veel beter wat er gebeurt, wat er misgaat en waar iemand vandaan komt”, zegt hij tegen NU.nl. “Maar het is onhoudbaar geworden om ze ruimhartig in te plannen.”

Vooral minder korte huisbezoeken

In 2011 legden huisartsen nog ruim 207 huisbezoeken af per 1.000 ingeschreven patiënten. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Vooral het aantal zogeheten korte visites van minder dan twintig minuten daalde sterk: met 70 procent.

Werkdruk en tarieven

Als verklaring noemt NU.nl de toenemende werkdruk voor huisartsen. Ook is het financieel gunstiger voor huisartsen om patiënten naar de praktijk te laten komen. De vergoeding voor de reistijd geeft onvoldoende dekking.

Mogelijk speelt ook het corona-effect een rol. Mensen hebben in de coronacrisis geleerd om terughoudender te zijn met naar de huisarts gaan. Bovendien is de nieuwe generatie ouderen mobieler. Verder neemt een deel van de POH’s (praktijkondersteuner huisartsen) de huisbezoeken over.

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