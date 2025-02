De Jeroen Meijerink Award 2025 gaat van start

Dit jaar zal de meest duurzame zorgbestuurder gezocht worden in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. Inschrijven is mogelijk tot 18 april.

De organisatie van de Jeroen Meijerink Award voor groen leiderschap in de zorg is weer officieel van start gegaan. Vanaf vandaag kunnen organisaties en instellingen in de zorg hun bestuurders voordragen voor deze award, die in juni zal worden uitgereikt voor aan de meest inspirerende bestuurder die duurzame verandering realiseert binnen de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg of de geestelijke gezondheidszorg.

Vorig jaar lag de focus in de cure en won Bertine Lahuis, bestuurder van het Radboudumc, de award. Dit jaar wordt het duurzaam leiderschap gezocht in de langdurige zorg en de ggz.

Duurzaamheidsvisionair

In september 2023 overleed Jeroen Meijerink, afdelingshoofd operatiekamers, hoogleraar Innovatieve chirurgie en chirurg in het Radboudumc. Hij werd algemeen erkend als duurzaamheidsvisionair en founding father van het Landelijk Netwerk de Groene OK.

Oud-Radboud bestuurder en duurzaamheidsadviseur Cathy van Beek nam samen met governance-expert Martin Buitenhuis het initiatief om in naam van Meijerinks groene initiatieven een award uit te roepen, om zijn erfenis te eren en te proberen de groene beweging in de zorg voort te stuwen. Vorig jaar was de eerste – succesvolle – editie, waarover Zorgvisie uitgebreid heeft bericht. Ook dit jaar zal Zorgvisie de gang van zaken rond de Jeroen Meijerink Award volgen en er regelmatig verslag van doen.

Aanmelden kan t/m 18 april via deze link: https://lnkd.in/epYUfJdH

De Jeroen Meijerink Award is een initiatief van Cathy van Beek en Martin Buitenhuis met betrokken partners, zijnde SeederDeBoer, Zorgvisie, de Groene Zorg Alliantie, NVZ en NFU.