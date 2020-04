De Jonge dringt aan op voorbereiden op noodscenario ic’s

Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in reactie op een noodkreet van de ic-verpleegkundigen, die eerder donderdag zeiden dat 2400 echt het absolute maximum is wat de verpleegkundigen aankunnen.

Opschalen

Komend weekend zullen er als het goed is 2400 bedden beschikbaar zijn op de Nederlandse intensivecareafdelingen. Er wordt al gekeken hoe dat nog verder kan worden opgeschaald. “De vraag is of er een alternatief is”, zegt De Jonge. “Stel dat we meer plekken nodig hebben, dan moeten we dat toch zien te organiseren. Dat zijn we verplicht met elkaar aan de Nederlandse samenleving.”

Van de 2400 bedden zijn er 1900 voor coronapatiënten bedoeld, de rest is voor andere intensieve zorg. De Jonge wijst erop dat volgens de prognoses het aantal coronapatiënten de komende tijd boven de 1900 komt te liggen.

Duitse ic’s

“Dat is een mogelijkheid, als je naar de grafieken kijkt. Natuurlijk, die kunnen ook veranderen, maar we moeten ons voorbereiden op zwaar weer.” Nederland is met Duitsland in gesprek om te kijken of, en hoeveel, patiënten er eventueel naar Duitse ic’s kunnen worden overgeplaatst. Dat land heeft veel maar ic-capaciteit dan Nederland. Momenteel ligt er nog slechts een handjevol Nederlanders in een Duits ziekenhuis. Hoeveel patiënten uit Nederland Duitsland zou kunnen of willen opvangen, zei De Jonge niet. (ANP)