De Jonge maakt zich geen zorgen over duizenden vacatures GGD

“De GGD is tot heel veel in staat”, zei De Jonge tijdens een persconferentie. Bovendien krijgt de GGD als het nodig is hulp van onder meer ziekenhuizen en het Rode Kruis. “Ook bieden zich heel veel mensen aan.” Volgens De Jonge is iedereen “vol lof en terecht” over het werk van de gemeentelijke gezondheidsdiensten.

De NOS meldde eind vorige week dat de GGD nog 6000 mensen zoekt om per dag nog meer prikken te kunnen zetten. Het gaat daarbij ook om mensen die toezicht moeten houden op het prikken. Deze week zijn de GGD’s begonnen met een wervingscampagne.

De Jonge hoopt dat vanaf volgende week een miljoen prikken per week worden gezet. Voor de zomer moeten alle Nederlanders vanaf 18 jaar die dat willen, minimaal een prik hebben gekregen. “De mijlpaal van de eerste prik in juli lijkt te lukken”, denkt de minister. (ANP)