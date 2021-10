De Jonge trekt 13 miljoen uit voor zorgstagiairs

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil 13 miljoen vrijmaken zodat studenten in de zorg makkelijker aan stages komen. In 2022 moet daar nog 63,5 miljoen euro bijkomen. Door de coronapandemie zijn veel stages uitgesteld, alle capaciteit was nodig voor het leveren van zorg. Daardoor is er vaak geen tijd om de zorgstudenten te begeleiden.