De Jonge verwacht dat houding zorgpersoneel over vaccin verandert

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de houding van het zorgpersoneel over vaccineren tegen het coronavirus zal veranderen zodra eenmaal is begonnen met inenten. Hij reageerde op een peiling van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 waaruit naar voren kwam dat slecht 36 procent van de zorgprofessionals zich wil laten inenten.

Voor de coronaminister is het lage percentage wel een reden tot zorg. “Dat is inderdaad weinig, maar we zijn ook nog niet zover.” Het kabinet zal het belang van vaccineren volgens hem duidelijk moeten maken. “Het is een ook kwestie van goed informeren.” Hij wijst erop dat je vaccineren niet voor jezelf doet, maar juist voor anderen. Hij herhaalde niets te zien in een vaccinatieplicht.

Soortgelijke cijfers

Uit de peiling komt verder naar voren dat 33 procent van de zorgverleners zich niet wil laten inenten. Bijna evenveel mensen weten het nog niet. Uit een peiling van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN kwamen in september soortgelijke cijfers naar voren. Toen liet 37 procent van de respondenten weten dat ze van plan was zich te laten vaccineren tegen het virus, 26 procent wilde niet en 37 procent wist het nog niet.

Logistieke redenen

Dinsdag werd juist bekend dat medewerkers van verpleeg- en verzorghuizen waarschijnlijk als eersten zullen worden gevaccineerd met het vaccin van farmaceut Pfizer en niet de bewoners van deze instellingen. Daar zouden logistieke redenen voor zijn. (ANP)