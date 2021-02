De Jonge: VWS moet weer centrale regie krijgen

De overheid moet in de gezondheidszorg weer de centrale regie gaan voeren, vindt CDA-zorgminister Hugo de Jonge. Het huidige zorgstelsel, waarin de zorgverzekeraars de zorg verdelen, heeft in de coronacrisis de test niet doorstaan, zegt hij maandag in dagblad Trouw.

“De coronacrisis laat nu al zien wat de richting moet worden. Concurrentie is van vroeger, samenwerken is de toekomst. Minder aan het belang denken van je eigen zorginstelling en meer elkaar vinden”, vertelt De Jonge.

Gebrek aan centrale regie was het afgelopen jaar een groot probleem, volgens De Jonge in Trouw. Bij het organiseren van bedden, testen of het verdelen van mondkapjes en vaccins, moest het ministerie de regie nemen. Dat gebeurde vaak zonder dat hij de bevoegdheid had. Die bevoegdheden moeten er alsnog komen, stelt hij. “De markt kon het niet oplossen, dat is een van de lessen van de coronacrisis.”

De Jonge zegt in Trouw dat hij graag na de Tweede-Kamerverkiezingen van 17 maart wil doorgaan als VWS-minister.