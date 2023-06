De Luisterlijn ontvangt ruim driehonderdduizend gesprekken in 2022

Een opvallend feit is dat de meeste gesprekken over geestelijke gezondheid gingen. Deze trend is voor het eerst in jaren te zien.

Cijfers en onderzoek

De meeste gesprekken werden gevoerd via de telefoon (298.257), gevolgd door de chat (31.147). Daarnaast verstuurden vrijwilligers 4.533 e-mails. “Er was en is nog steeds grote behoefte aan steun, erkenning, troost of een goed gesprek. Dat zagen we ook toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en mensen zich zorgen maakten”, zegt directeur-bestuurder Leo Noordegraaf.

Ruim 64% van de telefoongesprekken vond plaats buiten kantoortijden, wanneer instanties en hulpverlening niet of slecht bereikbaar zijn.

Recent onderzoek van onderzoeksbureau SEOR laat zien dat de Luisterlijn grote maatschappelijke impact heeft en gunstige effecten heeft op de gesprekspartners. Zo voelt het overgrote deel (meer dan 80%) zich beter na contact met de Luisterlijn. Meer dan 70% ervaart vermindering van eenzaamheid en/of verbetering van zijn of haar mentale gezondheid.