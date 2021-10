De Wever wint Nationale HR Zorg Award 2021

Vijf zorgorganisaties maakten kans op de Nationale HR Zorg Award, die dit jaar het thema nieuwe energie had meegekregen. Het programma ‘Lekker in je vel vanaf je stage’ werd door een vakjury, onder leiding van Cathy van Beek, als beste inzending beoordeeld.

Ouderenzorgaanbieder De Wever richt zich met het project Lekker in je Vel op de nieuwste lichting medewerkers, de stagiairs. Tijdens een workshop krijgen studenten tips over omgaan met stress en over het bewaken van de balans in stage, studie en privé. In de gesprekken met hun stagebegeleider is er tijd om over hun eigen, individuele overwegingen te praten. Studenten worden zo gestimuleerd om bewust stil te staan bij factoren die van invloed zijn op hun energiebalans.

Nationale HR Zorg Award 2021

De Wever ontvangt een bokaal en ondersteuning van FWG Progressional People ter waarde van 10.000 euro, om dit project verder navolging te kunnen geven.