De Zorggroep geeft elk thuiszorgteam twee zorgrobots

In de eerste projectperiode van vijf maanden werden 65 Tessa’s ingezet bij cliënten in de thuiszorg. Dit tot tevredenheid van de medewerkers. In een evaluatie rapporteren ze dat de zorgrobot de cliënt zelfredzamer maakt, de kwaliteit van zorg verbetert en tegelijkertijd doelmatiger maakt. Per drie robots kan de organisatie één extra cliënt helpen, becijferde De Zorggroep. Daarnaast zien de medewerkers dat gebruik van de robot de zelfregie van de cliënt verhoogt. Het ondersteunt ook zorg op afstand en helpt tegen eenzaamheid.

Opschalen

De Zorggroep wil voor 1 juli de inzet van de robot verder opschalen door nog eens 35 Tessa’s aan te schaffen en in te zetten. Daarna moet het een standaard-onderdeel worden van de dienstverlening binnen de wijkverpleging. Het streven is om dit jaar nog alle circa honderd thuiszorgteams uit te rusten met zeker twee robots. Dat betekent een investering van duizenden euro’s.

Tijdens de Slimme Zorg Estafette organiseren De Zorggroep en Tessa-ontwikkelaar Tinybots een webinar over de ervaringen met de zorgrobot.