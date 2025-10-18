De Zorggroep stelt nieuwe directeuren aan

De Zorggroep heeft twee nieuwe directeuren benoemd. Annemiek van de Rijdt start per 1 januari 2026 als Directeur Wonen, regio Midden. Kim Delfgaauw zal per 1 januari 2026 als Directeur HR het directieteam van De Zorggroep versterken.

Annemiek van de Rijdt begon haar loopbaan als verpleegkundige (hbo-v), studeerde daarna Gezondheidswetenschappen en vervulde diverse functies, onder meer bij VGZ en Pantein, waar zij haar master Bedrijfskunde behaalde. Haar laatste functie is bij ORO. Nu keert zij met enthousiasme terug naar de ouderenzorg.

Kim Delfgauw heeft een brede loopbaan op het snijvlak van HR, strategie en organisatieontwikkeling. Momenteel is zij HR-directeur bij het Summa College in Eindhoven. Eerder werkte zij bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en daarvoor bij het Openbaar Ministerie.

De Zorggroep is met vijfduizend medewerkers en 2200 vrijwilliger de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg. De organisatie biedt zorg in woon- en zorgcentra en thuis.