Deel jeugdpsychiaters overweegt te stoppen

Het kabinet belooft dit jaar 613 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de gemeenten om de problemen op te lossen. De psychiaters zeggen echter dat het geld niet het enige probleem is. “Dit geld kan verhullen dat er een ander groot probleem is”, stelt de voorzitter van de Vereniging voor Psychiatrie, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Arne Popma tegen Nieuwsuur.

Popma: “Alleen maar geld in het systeem pompen, noemen wij wel de warme deken over een disfunctioneel systeem. Je kunt niet gewoon maar geld geven en gewoon maar doorgaan met wat we nu aan het doen zijn.”

Onderzoek

In 2017 deed hij onderzoek onder de leden van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Daaruit bleek dat 40 procent overwoog te stoppen. De meeste professionals merkten ook dat de psychische zorg voor kinderen werd afgebouwd. De reden was dat het niet meer mogelijk was dei zorg te organiseren.

Hoe de situatie nu is, kan Popma niet zeggen: “Het grote probleem in het hele jeugdhulp-landschap is dat we geen nationaal overzicht hebben.” (NOS)