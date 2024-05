Deel oppositie vreest bezuinigingen op zorg

In het Kamerdebat over het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie zei D66-leider Jetten dat die ‘kaasschaafmethode’ onvermijdelijk is. Het Centraal Planbureau (CPB) zet namelijk grote vraagtekens bij sommige plannen uit het akkoord. De coalitie wil 1,6 miljard euro minder afdragen aan de Europese Unie, maar het is onzeker in hoeverre dat gaat lukken. Jetten rekent voor dat het ministerie van VWS voor 300 miljoen euro moet bijspringen als het niet lukt om 1,6 miljard euro minder af te dragen.

PVV-fractieleider Wilders wilde in het debat niet vooruitlopen op zo’n scenario. “Ik ga er gewoon vanuit dat het gaat lukken.” Jetten vindt dat “financieel wensdenken. Zo idealistisch zijn ze op de meest linkerflank van onze Kamer nog niet eens.”

VVD-leider Yeşilgöz vindt het juist een teken van financiële deugdelijkheid dat de vier partijen hebben afgesproken om te bezuinigen als er financiële tegenvallers blijken te zijn. “Die afspraken zijn wel heel concreet en zo strak hebben we het volgens mij de vorige periode niet gedaan”, zei ze voor aanvang van het debat. Het is volgens haar “nooit anders” dat financiële plannen later mogelijk moeten worden bijgesteld. (ANP)