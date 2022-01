Dekkingsgraad pensioenfonds PFZW sterk verbeterd

De actuele dekkingsgraad van pensioenfonds PFZW is vorig jaar sterk gestegen: van 93 naar 107 procent. Dat is de beste resultaat sinds 2014. Dat komt vooral door het beleggingsrendement van 8 procent en de oplopende rente.

“De afgelopen maanden hebben we gelukkig een stuk minder hoeven te vrezen voor een verlaging van de pensioenen”, aldus bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van PFZW donderdag: “Tegelijkertijd kopen onze deelnemers en zeker onze gepensioneerden daar helaas niets voor. Want ook met onze huidige financiële positie kunnen de pensioenen nog niet omhoog.”

“In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering”, ziet Kellermann: “We hopen daarom op een spoedig verder herstel, waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld komt.” PFZW beheert een vermogen van 278 miljard euro voor bijna drie miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn.

Soepeler indexatie

De actuele dekkingsgraad van PFZW lag 31 december 2021 boven de wettelijke minimaal vereiste dekkingsgraad, zodat de pensioenen dit jaar niet verlaagd hoeven te worden. Pensioenfondsen mogen de pensioenen (deels) indexen (dat wil zeggen: mee laten bewegen met de welvaart en/of inflatie), maar alleen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110 procent is. De overheid heeft besloten die norm te verlagen de komende jaren tot 105 procent.

Hoe dit uitpakt voor PFZW is nog niet duidelijk, aldus het pensioenfonds: “Dat hangt af van de precieze invulling van de regelgeving, die nog volgt, en van de ontwikkeling van de dekkingsgraad.”