Dekkingsgraad Pensioenfonds Zorg en Welzijn gestegen

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal van 2025 gestegen van 114,3 procent naar 117,5 procent.

De stijging van de actuele dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door de stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van 0,4 procent. Het totaal belegd vermogen is in het eerste kwartaal gestegen van 246,9 miljard euro naar 248,5 miljard euro.

Nieuw pensioenstelsel

Bij PFZW wordt op dit moment gewerkt aan de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. “Alles verloopt nog steeds volgens planning en we streven ernaar de pensioenen op 1 januari 2026 over te zetten naar de nieuwe pensioenregeling”, zo laat het pensioenfonds weten.

Amerika

De dalende Amerikaanse dollar heeft het afgelopen kwartaal een negatief effect gehad op het rendement. Dit komt doordat buitenlandse beleggingen, omgerekend naar euro’s, minder waard worden. PFZW dekt echter een deel van de dollarposities af, wat betekent dat het fonds minder gevoelig is voor schommelingen in de wisselkoers. Hierdoor bleef het negatieve effect van de zwakkere dollar beperkt.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW: “Aanvankelijk beloofde het tweede kwartaal economisch onrustig te verlopen. President Trump zorgde voor onvoorspelbare handelspolitiek, wat leidde tot turbulentie op de financiële markten. Daarna dwarrelde het stof – in ieder geval voorlopig – weer vrij snel neer. We behaalden een licht positief rendement én de rente steeg. Al met al verbeterde onze financiële positie dit kwartaal verder, met een actuele dekkingsgraad die steeg naar 117,5 procent. Ten opzichte van eind 2024 ligt die dekkingsgraad nu 8 procentpunten hoger. Dit helpt ons op weg in de overstap naar de nieuwe pensioenregeling.”