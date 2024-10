Dekkingsgraad PFZW licht gedaald door dalende rente

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal van 2024 gedaald van 110,2 procent naar 109,8 procent.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 110,8 procent naar 109,4 procent. De daling van de actuele dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door de daling van de rente. Hierdoor moet PFZW meer geld opzij houden voor de toekomst.

Rendement

Met de beleggingen behaalde PFZW juist een rendement van 5,5 procent. Het totaal belegd vermogen is daarmee in het derde kwartaal gestegen van 240,5 miljard euro naar 254,6 miljard euro.

” Ondertussen liggen we op koers met de voorbereidingen op de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen”, vertelt Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW. “Het gaat goed, maar het blijft een uitdagend traject. We intensiveren ons contact met onze deelnemers en werkgevers over de nieuwe pensioenregeling. We vinden dit belangrijk. Ook omdat we uit eigen onderzoek weten dat vooral jongvolwassenen en vrouwen weinig kennis hebben over het nieuwe pensioenstelsel.”