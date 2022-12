Uitvaartcoöperatie DELA steekt 100 miljoen in zorgvastgoedfonds Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) van Syntrus Achmea. Het zorgvastgoedfonds gaat het mandaat gebruiken voor nieuwe beleggingen in woon-zorgcomplexen.

“Een investering in Nederlands zorgvastgoed past heel goed bij DELA”, zegt Frank Eizinga, CIO van DELA. “Als coöperatie staan we midden in de samenleving. Daar past het streven naar zowel een financieel als een maatschappelijk rendement perfect bij. We zetten ons als coöperatie in voor een zo zorgeloos mogelijk leven waarbij solidariteit ons uitgangspunt is. Om deze reden kiezen we specifiek voor Nederland voor dit deel van de vastgoedbeleggingsportefeuille. Zo investeren we met maatschappelijke waarde in de achtertuin van het grootste deel van onze leden.”

Levensloopbestendige woningen

Met een portefeuille van ruim 700 miljoen euro is het ADHCPF het grootste fonds in Nederland gericht op zorgvastgoed voor institutionele beleggers. Het fonds telt twintig participanten en investeert in levensloopbestendige woningen, intramuraal zorgvastgoed en anderhalvelijns zorgcentra.