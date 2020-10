Delftse kinderarts ‘exporteert’ alcoholpoli naar België

Kinderarts Nico van der Lely, die in Nederland een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld in de strijd tegen alcoholmisbruik onder jongeren, zal als hoogleraar deze nieuwe leerstoel bekleden. Het doel is om alcoholmisbruik ook onder Belgische jongeren verder terug te dringen. De leerstoel richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar alcoholproblematiek onder jongeren, het creëren van bewustwording en een eerste Jeugd en Alcoholpolikliniek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Structureel

“De leerstoel biedt mij de mogelijkheid om de samenwerking die al een tiental jaar bestaat te intensiveren en structureel op een hoger niveau vorm te geven”, zegt Van der Lely over de nieuwe leerstoel. De leerstoel is beoogd als opmaat voor een polikliniek voor Jeugd en Alcohol in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Deze moet in 2022 de deuren openen. Inmiddels zijn er in Nederland 12 van deze poliklinieken opgezet.

Onderzoek

De nieuwe leerstoel richt zich onder meer op onderzoek naar knelpunten in de Belgische aanpak van jongeren en (overmatig) alcoholgebruik en nieuwe initiatieven om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De leerstoel is ingebed bij de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waarbij Van der Lely nauw gaat samenwerken met de Belgische professoren Guido Van Hal (Onderzoeksgroep Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid), Jozef De Dooy ( kinderarts /UZA) en Stijn Verhulst (UZA).