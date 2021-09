Delftse onderzoekers: miljoenen medische mondmaskers zorg onveilig

Miljoenen medische mondmaskers die vorig jaar bestemd waren voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen voldoen niet aan de veiligheidseisen, concludeert de TU Delft na onderzoek. Ze beschermen niet of nauwelijks tegen virusdeeltjes en het keurmerk komt vaak niet overeen met de werkelijke kwaliteit.

De Delftse onderzoekers Van Straten, et al. onderzochten steekproefsgewijs zo’n 140 miljoen mondmaskers bij negentien ziekenhuizen. Slechts een derde daarvan blijkt veilig genoeg. De onderzochte mondmaskers zijn geïmporteerd en komen van 471 verschillende leveranciers. De meeste maskers komen uit China. De toepassing van de onderzochte mondmaskers was tussen grofweg maart en september vorig jaar. Er was toen een tekort aan mondkapjes van gerenommeerde leveranciers. Die leveringsproblemen zijn inmiddels opgelost.

Kwaliteit ernstig uiteen

“Sinds het begin van de coronacrisis zijn grote aantallen medische mondmaskers voor zorgmedewerkers geïmporteerd. Door de diversiteit aan aanbieders liep de kwaliteit van mondmaskers ernstig uiteen”, aldus de onderzoekers uit Delft.

Op verzoek van medici ontwikkelden zij een testmethode om te controleren of de filter materialen van de geïmporteerde mondmaskers aan de juiste veiligheidseisen voldeden. De studie en de resultaten zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. (ANP)