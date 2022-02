Deloitte: zorgsector heeft te weinig geld voor investeringen

Nederlandse zorginstellingen bevinden zich financieel in een neerwaartse spiraal, stelt adviesbureau Deloitte in de ‘Financiële outlook Nederlandse zorg’. Door kortetermijnbeleid stellen ze investeringen uit.

Het geld dat overblijft door dat uitstel van investeringen gaat op aan stijgende personeels- en materiële kosten, wat leidt tot extra druk op de marges. Deze trend moet doorbroken worden door bewust te investeren en te innoveren, schrijft Deloitte.

Personeel

Deloitte ziet de financiële marges van zorginstellingen sinds 2015 jaarlijks afnemen met een half procent van de omzet: “Zet deze trend door, dan bedraagt de marge in 2025 nog 7,9 procent, waar 10 procent doorgaans als goed wordt bestempeld.” De marge hebben instellingen nodig om de jaarlijks toenemende externe inhuur (uitzendkrachten en zzp’ers) te betalen. Gemiddeld is dit personeel echter twee keer zo duur als vaste medewerkers, heeft Deloitte berekend.

Gebieden om te investeren

Het adviesbureau ziet vier gebieden waarin de zorg moet investeren om een trendbreuk te forceren: digitalisering (waarin de zorg achterloopt), verduurzaming, vastgoed (dat is verouderd) en aantrekken van personeel.

Lef

Deloitte zegt dat meer lef en gelijktijdig handelen nu nodig is om uit de negatieve spiraal te komen. Zorginstellingen, verzekeraars, de overheid en financiers moeten de handen ineenslaan. Een investering van de ene organisatie leidt nog te vaak tot een voordeel voor de andere organisatie, die daar dan niet in geïnvesteerd heeft, meent het adviesbureau.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een voorbeeld is de aanpassing van levensloopbestendige woningen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een investering in een traplift wordt bekostigd door de gemeente, maar de besparing is voor het zorgkantoor doordat er minder verpleeghuiscapaciteit nodig is. Deloitte: “Investeren in de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”