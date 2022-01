Demente ouderen krijgen afgeraden antipsychotica

Ouderen met dementie krijgen antipsychotica voorgeschreven die in richtlijnen wordt afgeraden. De medicatie kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Door het personeelstekort in verpleeghuizen is er vaak geen andere mogelijkheid om probleemgedrag bij dementie te verminderen, aldus artsen in het tv-programma Pointer.

Eén van de geneesmiddelen die wordt voorgeschreven is quetiapine, een antipsychoticum dat bedoeld is voor de behandeling van schizofrenie. De bijsluiter raadt het gebruik af bij mensen met dementie, omdat het de kans op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen. In de richtlijn ‘Probleemgedrag bij dementie’ van de vereniging van specialisten staat dat onvoldoende wetenschappelijk is aangetoond dat quetiapine effectief is bij ouderen met dementie.

Toch is quetiapine een middel dat in verpleeghuizen wordt voorgeschreven bij ouderen die probleemgedrag vertonen. Eén van de bijwerkingen van het middel is dat het een sederende werking heeft, waardoor iemand suf en slaperig wordt. (ANP)